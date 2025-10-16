Elezioni in Campania i vescovi | Non votare consegna a pochi le decisioni per tutti

Ilmattino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vescovi della conferenza episcopale della regione Campania, si sono espressi in una nota, in vista delle prossime elezioni regionali in programma il 23 e il 24 novembre. «Se la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

elezioni in campania i vescovi non votare consegna a pochi le decisioni per tutti

© Ilmattino.it - Elezioni in Campania, i vescovi: «Non votare consegna a pochi le decisioni per tutti»

Approfondisci con queste news

elezioni campania vescovi votareElezioni in Campania, i vescovi: «Non votare consegna a pochi le decisioni per tutti» - I vescovi della conferenza episcopale della regione Campania, si sono espressi in una nota, in vista delle prossime elezioni regionali in programma il 23 e il 24 novembre. Riporta msn.com

elezioni campania vescovi votareI vescovi della Campania invitano al voto: “Collaboreremo con chi guiderà la Regione” - I vescovi: "Non prendere parte al voto non è un gesto neutrale: indebolisce il tessuto democratico e consegna a pochi le decisioni che riguardano ... Come scrive fanpage.it

elezioni campania vescovi votareRegionali, dai vescovi campani l’appello alla partecipazione: il voto è un atto di speranza - Arriva dai vescovi della Campania un invito alla partecipazione alla vigilia delle elezioni regionali “Le prossime elezioni regionali rappresentano un tempo decisivo per la vita della Campania. Lo riporta corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Campania Vescovi Votare