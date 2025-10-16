Elezioni in Campania i vescovi | Non votare consegna a pochi le decisioni per tutti
I vescovi della conferenza episcopale della regione Campania, si sono espressi in una nota, in vista delle prossime elezioni regionali in programma il 23 e il 24 novembre. «Se la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Elezioni in Campania, i vescovi: «Non votare consegna a pochi le decisioni per tutti» - I vescovi della conferenza episcopale della regione Campania, si sono espressi in una nota, in vista delle prossime elezioni regionali in programma il 23 e il 24 novembre. Riporta msn.com
I vescovi della Campania invitano al voto: “Collaboreremo con chi guiderà la Regione” - I vescovi: "Non prendere parte al voto non è un gesto neutrale: indebolisce il tessuto democratico e consegna a pochi le decisioni che riguardano ... Come scrive fanpage.it
Regionali, dai vescovi campani l’appello alla partecipazione: il voto è un atto di speranza - Arriva dai vescovi della Campania un invito alla partecipazione alla vigilia delle elezioni regionali “Le prossime elezioni regionali rappresentano un tempo decisivo per la vita della Campania. Lo riporta corriereirpinia.it