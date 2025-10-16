Elena suicida in carcere a 26 anni ma nessuno dei parenti la cerca al funerale nessun famigliare
Una storia di abbandono e sfruttamento quella della 26enne, iniziata a soli 14 anni. "Elena vi saluta" ha scritto alle altre detenute. "Per tutta la vita si è sentita rifiutata. Alla notizia del suo suicidio, le detenute e gli agenti di Sollicciano hanno pianto" ha raccontato il cappellano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elena suicida in carcere a 26 anni ma nessuno dei parenti la cerca, al funerale nessun famigliare - Una storia di abbandono e sfruttamento quella della 26enne, iniziata a soli 14 anni.
Il funerale senza famiglia di Elena, 26 anni, suicida numero 60 nell'inferno delle carceri - Il suo corpo adesso riposa qui, dentro una bara bianca al cimitero di Trespiano, dove mercoledì ...
Suicida in cella una 26enne, la terza in pochi giorni. Le parole del vescovo - Un drammatico bilancio che porta a quota 61 i detenuti che si sono tolti la vita in cella quest'anno, tra i quali quattro donne e un minorenne, ai ...