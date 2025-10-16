Elena suicida in carcere a 26 anni ma nessuno dei parenti la cerca al funerale nessun famigliare

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia di abbandono e sfruttamento quella della 26enne, iniziata a soli 14 anni. "Elena vi saluta" ha scritto alle altre detenute. "Per tutta la vita si è sentita rifiutata. Alla notizia del suo suicidio, le detenute e gli agenti di Sollicciano hanno pianto" ha raccontato il cappellano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

elena suicida carcere 26Elena suicida in carcere a 26 anni ma nessuno dei parenti la cerca, al funerale nessun famigliare - Una storia di abbandono e sfruttamento quella della 26enne, iniziata a soli 14 anni. Lo riporta fanpage.it

elena suicida carcere 26Il funerale senza famiglia di Elena, 26 anni, suicida numero 60 nell’inferno delle carceri - Il suo corpo adesso riposa qui, dentro una bara bianca al cimitero di Trespiano, dove mercoledì ... Come scrive msn.com

Suicida in cella una 26enne, la terza in pochi giorni. Le parole del vescovo - Un drammatico bilancio che porta a quota 61 i detenuti che si sono tolti la vita in cella quest’anno, tra i quali quattro donne e un minorenne, ai ... Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Elena Suicida Carcere 26