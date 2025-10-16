Elementa percorsi d’autunno | camminate meditative tra parola e paesaggio nella Valle dei Templi

Fermarsi, ascoltare, ritrovarsi. È da questa esigenza di lentezza e consapevolezza che nasce “Elementa – Percorsi d’autunno”, un ciclo di quattro passeggiate meditative ideate per riscoprire il dialogo tra parola e paesaggio nella cornice della Valle dei Templi.L’iniziativa, curata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

