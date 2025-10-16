Egocentrismo | ecco come rovina la vita I consigli dell' esperta per reagire
La psicoterapeuta Rita Lombardi spiega come prevenire gli effetti collaterali di un ego troppo marcato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
"Il racconto della rovina di una città contribuisce, insieme alla corrispondenza fra capitoli e anni esplicitata dall’indice, ad allontanare come insufficiente i modelli del romanzo storico e della memorialistica familiare, imponendo la centralità di altri paradigmi enu - facebook.com Vai su Facebook