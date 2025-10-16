Educazione stradale e responsabilità al Fermi di Aragona una lezione di vita per gli studenti

Una mattinata intensa e ricca di emozione all’istituto Fermi di Aragona, dove studenti e docenti si sono riuniti per un incontro dedicato all’educazione stradale e alla responsabilità. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Aci di Agrigento e con l’Aifvs (Associazione italiana familiari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it