Educazione sessuo-affettiva a scuola vietata fino alle medie ok a emendamento Latini Lega | alle superiori necessario consenso informato dei genitori

Via libera in Commissione Cultura al ddl Valditara: educazione sessuale solo alle superiori e con consenso informato. La maggioranza: “Basta ideologia nelle scuole dei più piccoli” È stato approvato nel tardo pomeriggio di ieri l'emendamento Latini al cosiddetto ddl Valditara: l'educazione se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

