Educazione sessuo-affettiva a scuola vietata fino alle medie ok a emendamento Latini Lega | alle superiori necessario consenso informato dei genitori
Via libera in Commissione Cultura al ddl Valditara: educazione sessuale solo alle superiori e con consenso informato. La maggioranza: “Basta ideologia nelle scuole dei più piccoli” È stato approvato nel tardo pomeriggio di ieri l'emendamento Latini al cosiddetto ddl Valditara: l'educazione se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I renziani hanno fatto di tutto per affossare il #ddlZan, in particolare la parte che parlava di corsi di bullismo omotransfobico e contro la violenza di genere nelle scuole. Oggi fanno le barricate contro il #ddlValditara che blocca l'educazione sessuo-affettiva. Che - X Vai su X
“Senza legge – Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica” (libro collettivo a cura di Celeste Costantino, Giulia Minoli e Monica Pasquino, con Alessia Crocini e Lella Palladino) si rivolge “a chi cerca strumenti per difendere il ruolo d - facebook.com Vai su Facebook
Educazione sessuale a scuola, nuovo stop del governo: esclusa anche dalle medie - Proprio nel giorno della morte di Pamela Genini, vittima dell’ennesimo ... Lo riporta thesocialpost.it
Educazione sessuo-affettiva, il ddl Valditara peggiora: sarà vietata del tutto alle medie - Il disegno di legge prevedeva attività extra curriculari previo consenso dei genitori. Da editorialedomani.it
Scuola ed Educazione Sessuale, Picolotti: una grave negazione del diritto degli studenti - Esplora l'importanza della Scuola ed Educazione Sessuale per una formazione completa e inclusiva degli studenti. Segnala informazionescuola.it