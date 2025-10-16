Educazione sessuo-affettiva a scuola il fronte delle associazioni | Errore vietarla alle medie
Luca Butini, presidente di Anlaids: “Solo nell’ultimo anno le richieste di un nostro intervento da parte degli insegnanti di scuola media sono raddoppiate, sconfortante leggere quel testo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Ieri, in Commissione Cultura alla Camera, la maggioranza ha approvato un emendamento presentato dalla Lega per vietare l’#educazione sessuo-affettiva nelle scuole, anche quelle secondarie di primo grado. Dicono di voler proteggere i ragazzi dall’“ideolo - X Vai su X
“Senza legge – Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica” (libro collettivo a cura di Celeste Costantino, Giulia Minoli e Monica Pasquino, con Alessia Crocini e Lella Palladino) si rivolge “a chi cerca strumenti per difendere il ruolo d - facebook.com Vai su Facebook
Niente educazione sessuale fino alle superiori: una proposta che cerca di ritardare l'ingresso dell'argomento a scuola - Alle superiori invece serve il consenso informato dei genitori. Si legge su skuola.net
Educazione sessuale a scuola, nuovo stop del governo: esclusa anche dalle medie - Proprio nel giorno della morte di Pamela Genini, vittima dell’ennesimo ... Lo riporta thesocialpost.it
Scuola, educazione sessuale vietata alle medie: fa discutere l'emendamento della Lega - Non è mai stato inserito nei programmi didattici e ora un emendamento della Lega ne vieta espressament ... Da tg.la7.it