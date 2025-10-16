Educazione sessuale vietata alle scuole medie Pd | ‘medioevo’
Nelle scuole primarie e medie sarà vietato di parlare di tematiche sessuali in aula "ad attivisti ideologizzati" ed "esperti esterni". 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Educazione sessuale vietata fino alle medie. Scontro governo-opposizione - X Vai su X
Mentre il governo Meloni punta a limitare l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, la rete nazionale “Educare alle Differenze” rilancia il suo impegno per una scuola inclusiva e libera da discriminazioni LEGGI https://www.gay.it/educazione-sessuale - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, educazione sessuale vietata fino alle medie. Scontro governo-opposizione: «No all'ideologia gender», «Deriva oscurantista» - Approvato in Commissione cultura un emendamento al Ddl Valditara sul «consenso informato delle famiglie» che estende il divieto di attività didattiche su temi della sessualità anche alle scuole second ... Scrive corriere.it
Educazione sessuale vietata alle medie, il Pd: 'medioevo' - L'educazione alla sessualità a scuola sì, ma solo alle superiori e previo consenso dei genitori che dovranno conoscere temi e materiale didattico. Lo riporta ansa.it
Educazione sessuale vietata a scuola fino alle medie nel ddl Valditara, scontro tra governo e opposizione - Esteso alle scuole medie il divieto di educazione sessuale a scuola del ddl Valditara, esultano Lega e i ProVita: "No all'indottrinamento Lgbt" ... Scrive virgilio.it