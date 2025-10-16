Educazione sessuale solo alle superiori e con consenso dei genitori | la proposta leghista che fa esplodere la polemica
ABBONATI A DAYITALIANEWS La stretta della commissione Cultura: esclusi medie e istituti inferiori. L’educazione sessuale nelle scuole italiane diventa un tema di forte scontro politico. La commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento della Lega al disegno di legge sul “ consenso informato ”, presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che introduce limiti rigidi all’insegnamento della sessualità. In base alla nuova norma, l’educazione sessuale sarà consentita solo nelle scuole superiori, previo consenso scritto dei genitori e dopo che questi saranno informati sui contenuti trattati e sul materiale didattico utilizzato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
