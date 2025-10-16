Educazione sessuale e affettiva nelle scuole vietata alle medie Le opposizioni | Medioevo testo oscurantista
Un emendamento della Lega introduce una stretta sull’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole: il testo prevede che sia introdotta solo alle superiori e previo consenso dei genitori che dovranno conoscere temi e materiale didattico. Diversamente dalle scuole primarie e medie dove, invece, verrà vietato di parlare di tematiche sessuali in aula “ad attivisti ideologizzati” ed “esperti esterni”. Il via libera è arrivato il 15 ottobre – giorno in cui, peraltro, è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini, uccisa dall’uomo che aveva lasciato – in commissione Cultura della Camera che sta esaminando il disegno di legge sul consenso informato presentato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
