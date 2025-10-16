Educatori in campo | il rugby accoglie tutti a Parabiago

In Parabiago, Rugby Parabiago Cares avvia una raccolta fondi sulla piattaforma Ginger con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Obiettivo: mettere professionisti accanto agli allenatori per accompagnare bambini con disabilità, neurodivergenze o altre difficoltà, facendo dello sport un’esperienza educativa, inclusiva e condivisa. Inclusione in campo a Parabiago La scelta di aprire sempre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

