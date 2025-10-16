Educare è amare | BergamoIncontra si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

Sabato 18 ottobre alle 18.15 il ChorusLife di Bergamo ospiterà l’incontro tra il rettore della «Traccia» Francesco Fadigati ed Eraldo Affinati, scrittore e insegnante. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

News recenti che potrebbero piacerti

Domenica, 12 ottobre, durante la mostra mercato del vinile, nel cortile del Torchio sarà presente con i suoi meravigliosi prodotti naturali anche Arianna Aceti, dell'azienda agricola Altea, amare la Terra educare all'Ambiente - facebook.com Vai su Facebook

«Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani - L a scuola ha bisogno di un rinnovamento, perché il mondo corre veloce e la società si evolve costantemente. Scrive ecodibergamo.it