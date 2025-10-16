Educare è amare | BergamoIncontra si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

Ecodibergamo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alle 18.15 il ChorusLife di Bergamo ospiterà l’incontro tra il rettore della «Traccia» Francesco Fadigati ed Eraldo Affinati, scrittore e insegnante. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

educare 232 amare bergamoincontra si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

© Ecodibergamo.it - «Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani

News recenti che potrebbero piacerti

educare 232 amare bergamoincontra«Educare &#232; amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani - L a scuola ha bisogno di un rinnovamento, perché il mondo corre veloce e la società si evolve costantemente. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Educare 232 Amare Bergamoincontra