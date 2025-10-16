Roma, 16 ottobre 2025 – “Fare commedie è difficilissimo e 'Per te' l’abbiamo preparato come se fosse il nostro ultimo film”. Edoardo Leo ha messo tutto se stesso nel film diretto da Alessandro Aronadio tratto dalla storia vera di Mattia, il bambino di 11 anni che nel 2021 è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. La motivazione è per “l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre Paolo”, quarantenne che si è ritrovato a dover affrontare una forma di Alzheimer precoce con l'aiuto della sua famiglia sempre al suo fianco. In sala dal 17 ottobre e proiettato per oltre 800 ragazzi delle scuole dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma in collaborazione con Alice nella città, il film vede protagonisti anche Teresa Saponangelo nei panni della moglie Michela e Javier Leoni in quelli di Mattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Edoardo Leo racconta ‘Per te’: “Non volevamo fare un film ricattatorio”