Edoardo Leo alla Festa del Cinema di Roma | Dall’Alzheimer al momento non si può guarire L’unica cura è l’amore di chi ti resta accanto per tenere vivi i ricordi e allontanare la paura di restare soli

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore presenta Per te, il film di Alessandro Aronadio ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, il ragazzo nominato Alfiere della Repubblica per la dedizione con cui assiste il padre malato di Alzheimer precoce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edoardo Leo alla Festa del Cinema di Roma: «Dall’Alzheimer al momento non si può guarire. L’unica cura è l’amore di chi ti resta accanto, per tenere vivi i ricordi e allontanare la paura di restare soli»

