Edoardo Cipollini passa tra i professionisti! Il nipote di Mario | La storia si ripete Promosso con Nespoli

Edoardo Cipollini correrà tra i professionisti nel 2026: il figlio del compianto Cesare e nipote di Mario passerà di categoria, nella prossima stagione indosserà la maglia della MBH Bank Ballan CSB, formazione italo-ungherese che compirà il salto tra le Professional. Si tratta di un buon passista veloce, che nelle due annate da under 23 ha raccolto risultati positivi senza però riuscire ad alzare le braccia al cielo. Il classe 2005 ha collezionato alcuni buoni piazzamenti nel corso di questa stagione: secondo al GP Città di Lucca; terzo alla Firenze-Viareggio, al GP Città di Pontedera, al Trofeo Sportivi di Briga e al Memorial Daniele Tortoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Edoardo Cipollini passa tra i professionisti! Il nipote di Mario: “La storia si ripete”. Promosso con Nespoli

