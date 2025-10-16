Editoria | il Vernacoliere di Cardinali sospende le pubblicazioni Un doloroso arrivederci

Ad annunciarlo oggi è stato lo stesso storico direttore e fondatore del mensile satirico Mario Cardinali in un lungo post sul profilo Facebook del Vernacoliere, rivolgendo ai collaboratori un saluto che è insieme un augurio di poter continuare l'avventura

editoria il vernacoliere di cardinali sospende le pubblicazioni un doloroso arrivederci

