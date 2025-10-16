Eddington recensione | Ari Aster firma un social-western colmo di roba

Il regista di Hereditary affonda le mani nell'America divisa, tra mascherine anti-Covid e slogan politici, identificando una società schiava delle paranoie. Solita arguzia, ma forse meno lucida. In sala. Qualcun altro ha già azzardato il paragone, che possiamo prendere in prestito per sintetizzare cosa sia il quarto lungometraggio firmato da Ari Aster. Eddington, per tono e personaggi, effettivamente assomiglia ad una lunga puntata de I Simpson. Puntare ad un genere - il western -, stravolgerlo e poi riscrivere cosa voglia dire "realtà". Partire da un punto, per arrivare direttamente al suo opposto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eddington, recensione: Ari Aster firma un social-western colmo di roba

