Eddington la recensione | un western contemporaneo con Pedro Pascal e Joaquin Phoenix | #ROFF20

Come primo film di questa 20ª Festa del Cinema di Roma abbiamo visto in anteprima italiana Eddington il nuovo film di Ari Aster, un film che è a metà tra western moderno e thriller politico, che trasforma un piccolo paese del New Mexico in un microcosmo dell’America contemporanea. Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, il film uscirà nelle sale il 17 ottobre 2025, portando sul grande schermo un cast stellare guidato da Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. Indice. Eddington: trama e significato del nuovo film di Ari Aster. Un western politico firmato Ari Aster. Eddington: il vero ritratto dell’America di oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Eddington, la recensione: un western contemporaneo con Pedro Pascal e Joaquin Phoenix | #ROFF20

