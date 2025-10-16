Ecomuseo Casilino | la memoria viva della periferia che diventa patrimonio UNESCO

Un museo diffuso che vive nel cuore della periferia est di Roma, nella comunità e con la comunità e che restituisce valore alla memoria, alla cultura, alle pratiche quotidiane e ai saperi diffusi: questo è l’Ecomuseo Casilino, nato nel 2012 tra il Pigneto, Tor Pignattara e Centocelle, un progetto etico e virtuoso di rigenerazione sociale e culturale riconosciuto dal 2025 dall’ UNESCO come ONG accreditata per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tradizioni orali, riti collettivi, saperi popolari, artigianato, forme del sacro: un patrimonio invisibile ma vitale che attraversa le comunità, si trasmette nel tempo e rischia oggi di scomparire sotto il peso della globalizzazione. 🔗 Leggi su Funweek.it