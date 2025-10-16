Ecomuseo Casilino | la memoria viva della periferia che diventa patrimonio UNESCO
Un museo diffuso che vive nel cuore della periferia est di Roma, nella comunità e con la comunità e che restituisce valore alla memoria, alla cultura, alle pratiche quotidiane e ai saperi diffusi: questo è l’Ecomuseo Casilino, nato nel 2012 tra il Pigneto, Tor Pignattara e Centocelle, un progetto etico e virtuoso di rigenerazione sociale e culturale riconosciuto dal 2025 dall’ UNESCO come ONG accreditata per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tradizioni orali, riti collettivi, saperi popolari, artigianato, forme del sacro: un patrimonio invisibile ma vitale che attraversa le comunità, si trasmette nel tempo e rischia oggi di scomparire sotto il peso della globalizzazione. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altre letture consigliate
Ecomuseo Casilino presenta: Clemente Scifoni a 100 anni dalla sua nascita https://ift.tt/KOAHFze - X Vai su X
ECOMUSEO CASILINO, 17/18 OTTOBRE, ROMA: DUE GIORNI DI DIALOGO E JAM SESSION DEDICATI ALL'HIP HOP COME PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE https://cavalierenews.it/popolari/31360/ecomuseo-casilino,-17-18-ottobre,-roma-due-gi - facebook.com Vai su Facebook
Ecomuseo Casilino: la memoria viva della periferia che diventa patrimonio UNESCO - Nel cuore dell’Est romano, un museo diffuso che intreccia cultura, resistenza e comunità: tra i progetti il “Giubileo dei Margini” e le celebrazioni per i 100 anni del partigiano Clemente Scifoni ... Secondo funweek.it
Ecomuseo Casilino presenta: Clemente Scifoni a 100 anni dalla sua nascita - Il 25 ottobre alle ore 16, presso la Casa della Cultura e dello Sport "Silvio di Francia", l’Ecomuseo Casilino ad duas Lauros ricorda il partigiano Clemente Scifoni a 100 anni dalla nascita, insieme a ... Si legge su romatoday.it