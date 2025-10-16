Ecco l’ufficialità Dionisi torna a Empoli | il tecnico si lega al club toscano fino al 2027

L'Empoli riparte da Alessio Dionisi. Adesso è ufficiale il suo ritorno sulla panchina toscana, dopo che ieri c’è stata la risoluzione del contratto con il Palermo: il club di viale del Fante e l’ex tecnico si sono salutati consensualmente, visto che Dionisi era ancora a libro paga dei rosanero. 🔗 Leggi su Today.it