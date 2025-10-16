Ecco i dati ufficiali della campagna del pomodoro da industria

Si è conclusa per l’anno 2025 la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro da industria nel bacino del Nord Italia, con l’ultima consegna in stabilimento lo scorso 11 ottobre: eccellente la qualità e quantitativo record di pomodoro consegnato. La contrattazione fra organizzazioni di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

