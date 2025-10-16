Ecco come il rosato italiano può ritagliarsi il suo spazio in un mondo innamorato dello stile provenzale

Gamberorosso.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra, alla seconda edizione di Fine Rosé Day, si è parlato dei tanti stili italiani di rosato. Dopo anni in cui si è cercato di imitare il colore chiaro francese, adesso è in corso un piccolo rebranding. A partire dal Cerasuolo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Rosato Italiano Pu242 Ritagliarsi