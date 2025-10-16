Ecco ‘Altrementi chef’ l’esperienza ai fornelli per Pietro e Dimitar fra gusto e inclusione

Empoli, 16 ottobre 2025 – Nell’aria il profumo di guanciale croccante. Nel piatto, l’amatriciana più buona di sempre. La ricetta? Segreta. Ma certamente, inclusiva. Più che una gara, è stata una festa. Un’occasione per celebrare il talento oltre la disabilità. La cucina all’aperto allestita a Roma per la seconda edizione di “Altrementi Chef” ha ospitato tra i quattro concorrenti anche due aspiranti cuochi empolesi. Il contest culinario promosso dall’Istituto Diplomatico Internazionale nell’ambito della prima Esposizione universale della Fao “From seeds to foods – Dal seme al cibo” ha visto misurarsi ai fornelli, tra mestoli e sorrisi, Pietro Lastrucci, di Castelfiorentino, studente del liceo scientifico Calasanzio di Empoli, e Dimitar Cavallini, di Lamporecchio, studente dell’alberghiero di Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

