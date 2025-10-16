ECCELLENZA Un rinforzo per l’Fcr Forlì | in difesa arriva Lambertini
L' Fcr Forlì blinda la difesa con Filippo Lambertini (foto). Cesenate del 2002, "è un centrale di grande affidabilità e disciplina tattica, con alle spalle un percorso formativo di rilievo", recita la nota del club biancorosso. Cresciuto nei floridi settori giovanili di Bologna, Cesena e Vis Pesaro, nel 2020 Lambertini approda alla Reggiana, con cui disputa il campionato Primavera 2. Ha vestito poi le maglie del Foligno in D, nonchè di Savignanese e Medicina Fossatone in Eccellenza. Coi bolognesi ha totalizzato 32 gettoni conditi da 4 gol che gli sono valsi una nuova chance in quarta serie con l'Inter Sm Sammaurese, da cui, previa risoluzione del contratto, è giunto ora alla corte di mister Daniele Mordini.
