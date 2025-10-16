Eccellenza Il Pietracuta spezza il digiuno Tris all’Osteria Grande
Pietracuta 3 Osteria Grande 1 PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Faeti, Mani (1’ st Capicchioni), Valentini, Pasolini, Pierini (17’ st Nunez Mastroianni), Valli Casadei (17’ st Zannoni), Giacopetti, Sapori (1’ st Lazzari), Proverbio (42’ st Cevoli). A disp.: Amici, Matteoni. All.: Cevoli. OSTERIA GRANDE: Bovo, El Archi, Tomatis, Stanzani, Busi, Castagnini, Casadei (38’ st Y. Sanguin), Biondelli (16’ st Jammeh), Martuzzi (27’ st Landi), Boschi (14’ st Spitz), Rinieri (14’ st Monducci). A disp.: Leoni, Carpano, S. Sanguin, Trebbi. All.: Geraci. Arbitro: Jacopo Ricci di Rovereto. Reti: 30’ pt Rinieri, 21’ st Lazzari, 35’ e 38’ st Giacopetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
VITTORIA DEL PIETRACUTA Nel posticipo della settima giornata di Eccellenza, la squadra di Roberto Cevoli va sotto e poi la ribalta nella ripresa. - facebook.com Vai su Facebook
Il nostro arbitro CAVALAZZI Alessandro impegnato nella gara di Eccellenza tra Pietracuta vs Castenaso #aialugo #arbitro #eccellenza #diventarbitro #corso #gratuito - X Vai su X