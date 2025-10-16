Stando alle ultime indiscrezioni che sono trapelate sul web, la promo Ultimate Scream sarà presto disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Le terrificanti carte della squadra di Halloween prendono vita in occasione del weekend più spaventoso dell’anno. Tutte le carte ricevono un boost permanente dell’overall e delle statistiche. L’evento in questione avrò inizio venerdi 24 Ottobre e durerà due settimane, durante questo periodo Electronic Arts rilascerà due squadre distinte. Per la prima volta in questa stagione, durante questa promo saranno rilasciate anche carte speciali degli eroi. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Ultimate Scream La Promo Di Halloween In Arrivo Il 24 Ottobre