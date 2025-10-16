EA FC 26 Ultimate Scream La Promo Di Halloween In Arrivo Il 24 Ottobre
Stando alle ultime indiscrezioni che sono trapelate sul web, la promo Ultimate Scream sarà presto disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Le terrificanti carte della squadra di Halloween prendono vita in occasione del weekend più spaventoso dell’anno. Tutte le carte ricevono un boost permanente dell’overall e delle statistiche. L’evento in questione avrò inizio venerdi 24 Ottobre e durerà due settimane, durante questo periodo Electronic Arts rilascerà due squadre distinte. Per la prima volta in questa stagione, durante questa promo saranno rilasciate anche carte speciali degli eroi. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
News recenti che potrebbero piacerti
Behind the Screams: Building the Terrifying World of “Dolls: Let’s Play Dead” at Halloween Horror Nights https://disneyaddicts.com/behind-the-screams-building-the-terrifying-world-of-dolls-lets-play-dead-at-halloween-horror-nights-312955/ - facebook.com Vai su Facebook
Scream VII, ci siamo: arriva la conferma più attesa dai fan della saga [FOTO] https://bestmovie.it/news/scream-vii-ci-siamo-arriva-la-conferma-piu-attesa-dai-fan-della-saga-foto/942532/… - X Vai su X
EA Sports FC 26: come cambiare il nome del tuo club in Ultimate Team - In EA Sports FC 26 Ultimate Team, puoi creare la squadra dei tuoi sogni scegliendo moduli, tattiche, istruzioni personalizzate, giocatori e allenatore. Segnala stadiosport.it
Recensione - EA Sports FC 26Recensione - EA Sports FC 26>EA Sports FC 26 - Puntuale come l'inizio dei campionati più seguiti, EA Sports FC 26 si presenta anche quest’anno ai blocchi di partenza con una nuova edizione, che porta con sé non solo squadre e stadi aggiornati alla ... Si legge su mondoxbox.com
EA Sports FC 26 app: data di rilascio e come iniziare in anticipo con Ultimate Team - L'app web EA Sports FC 26 dovrebbe essere disponibile a metà settembre 2025, prima del rilascio ufficiale del gioco. Riporta goal.com