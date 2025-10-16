È stata messa lì… Francesca Pascale la bomba su Meloni e Schlein | confronto impietoso
Nel corso di una recente intervista al podcast Gurulandia, Francesca Pascale ha espresso posizioni che stanno alimentando il dibattito in ambito politico e mediatico. Pur nota per le sue idee progressiste in materia di diritti civili e per il sostegno alla comunità Lgbtqi+, Pascale ha sorpreso con parole di apprezzamento nei confronti della premier Giorgia Meloni. Secondo Pascale, “Un leader che rispetto, che stimo e che non voto per alcune ragioni. Ma oggi, dopo Silvio Berlusconi, è l’unico leader che riesce ad andare in Europa, in America, nel mondo in generale e costruire un dialogo. Prima di lei c’era riuscito solo Berlusconi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Come risponde il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti a un cittadino che gli chiede perché sulla via dei Monti Tiburtini, tre corsie per senso di marcia, non è stata messa una ciclabile. Ma in realtà se ci pensate l’invito è corretto. Dobbiamo proprio - facebook.com Vai su Facebook
La Santa Messa è stata presieduta dal Cardinale James Harvey. Preghiera e riflessione hanno concluso la partecipazione dell’#OrdinediMalta nel Giubileo della Vita Consacrata. - X Vai su X