E' stata inaugurata all' Istituto professionale Versari Macrelli la nuova aula di lettura ' L' Étoile'

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spazio dedicato alla cultura e all'inclusione è stato inaugurato all'Istituto Professionale di Stato Versari Macrelli di Cesena. Su tratta dell'aula di lettura 'L'Étoile', nata grazie all'impegno di un gruppo di lavoro di docenti dell'istituto professionale cesenate, unito al prezioso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

stata inaugurata istituto professionaleTaglio del nastro per la nuova palestra - Taglio del nastro all’Istituto Celli: oggi sarà inaugurata la nuova palestra, una struttura moderna e pensata per offrire agli ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stata Inaugurata Istituto Professionale