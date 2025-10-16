Michela Guerrini, capolista nella circoscrizione di Siena di ’ E’ Ora! Tomasi Presidente ’, commenta il risultato elettorale dei civici, parlando di "miracolo": "Abbiamo fatto un risultato enorme in soli 28 giorni. I numeri parlano da soli, ciò che siamo riusciti a fare è merito di ciò che oggi non si fa più: dialogo ascolto e presenza sul territorio". Poi l’analisi nel dettaglio: "Se facciamo un confronto fra 2020 e 2025 al centrodestra sono mancati più di 176.000 voti. Infatti i partiti di centrodestra avevano in totale 659.148 preferenze. Alle Regionali 2025 in totale sono stati 482.976 con 179. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’E’ Ora!’ "Noi, valore aggiunto non compreso"