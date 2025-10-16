Sui social non si parla d’altro: Clara Isabel Moser è finalmente arrivata e ha già conquistato il titolo di baby star del web. Dopo l’annuncio emozionante di papà Ignazio, anche la neomamma Cecilia Rodriguez ha fatto il pieno di like, condividendo momenti dolcissimi e parole che hanno sciolto il cuore dei follower. Clara Isabel Moser: la “piccola diva” conquista i social. L’influencer argentina, 35 anni, ha celebrato la nascita della sua “Clarita” nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, con un post che trasuda felicità e gratitudine: “Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È nata cosi…”. Parto di Cecilia Rodriguez, ora Ignazio racconta e fa vedere tutto