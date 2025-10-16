È nata Clara Isabel Le parole bellissime di papà Ignazio Moser per la neo mamma Cecilia Rodriguez

È una bambina, si chiama Clara Isabel, ed è nata il 15 ottobre. A darne notizia sono stati i suoi genitori, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno condiviso sui social immagini e parole di profonda emozione. “ Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo! ”, ha scritto Ignazio, accompagnando la frase con una foto che ritrae la moglie e la neonata. Per la coppia, unita da sette anni e sposata dal 2024, si tratta della prima figlia: un evento che hanno scelto di raccontare con semplicità, senza filtri, e con il calore di chi ha atteso a lungo questo momento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

