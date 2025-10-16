È nata Clara Isabel Le parole bellissime di papà Ignazio Moser per la neo mamma Cecilia Rodriguez
È una bambina, si chiama Clara Isabel, ed è nata il 15 ottobre. A darne notizia sono stati i suoi genitori, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno condiviso sui social immagini e parole di profonda emozione. “ Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo! ”, ha scritto Ignazio, accompagnando la frase con una foto che ritrae la moglie e la neonata. Per la coppia, unita da sette anni e sposata dal 2024, si tratta della prima figlia: un evento che hanno scelto di raccontare con semplicità, senza filtri, e con il calore di chi ha atteso a lungo questo momento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventano genitori: è nata la piccola Clara Isabel https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/16/vedere-la-propria-moglie-conoscere-e-amare-la-sua-prima-figlia-e-qualcosa-che-auguro-di-provare-a-tutti-ignazio-moser-e-cecilia-rodrig - X Vai su X
È nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il nome non è stato scelto a caso, ma affonda le sue radici nella storia di famiglia ? - facebook.com Vai su Facebook
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori, nata Clara Isabel: il dolce annuncio social - Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nata oggi alle 17. Scrive libero.it
È nata Clara Isabel! Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori - La storia d'amore e il percorso verso la genitorialità. lifestyleblog.it scrive
E’ nata Clara Isabel: Ignazio e Cecilia mostrano le prime foto della piccola - Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez mostrano le prime foto della piccola Clara Isabel a poche ore dalla nascita della bambina ... Scrive ultimenotizieflash.com