È nata Clara Isabel Le parole bellissime di papà Ignazio Moser per la neo mamma Cecilia Rodriguez

Gravidanzaonline.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una bambina, si chiama Clara Isabel, ed è nata il 15 ottobre. A darne notizia sono stati i suoi genitori, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno condiviso sui social immagini e parole di profonda emozione. “ Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo! ”, ha scritto Ignazio, accompagnando la frase con una foto che ritrae la moglie e la neonata. Per la coppia, unita da sette anni e sposata dal 2024, si tratta della prima figlia: un evento che hanno scelto di raccontare con semplicità, senza filtri, e con il calore di chi ha atteso a lungo questo momento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

200 nata clara isabel le parole bellissime di pap224 ignazio moser per la neo mamma cecilia rodriguez

© Gravidanzaonline.it - È nata Clara Isabel. Le parole bellissime di papà Ignazio Moser per la neo mamma Cecilia Rodriguez

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

200 nata clara isabelCecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori: è nata Clara Isabel - La primogenita della coppia è nata il 15 ottobre e sui social il neo papà le ha dedicato parole piene d'amore. vanityfair.it scrive

200 nata clara isabelCecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori, nata Clara Isabel: il dolce annuncio social - La prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nata oggi alle 17. Scrive libero.it

200 nata clara isabel&#200; nata Clara Isabel! Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori - La storia d'amore e il percorso verso la genitorialità. Come scrive lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Nata Clara Isabel