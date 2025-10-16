È nata Bianca Carolina Marta | la nuova gioia di Beatrice Borromeo

Una nuova gioia illumina il Principato di Monaco e la famiglia reale. È arrivata la prima femminuccia in casa Borromeo Casiraghi. La nascita di Bianca Carolina Marta porta una ventata di dolcezza nel Principato di Monaco, arricchendo di emozioni una delle famiglie più riservate e affascinanti del panorama reale europeo. Dopo i due maschietti, Stefano e Francesco, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi accolgono la loro prima figlia, un evento che unisce tradizione, amore e continuità. Beatrice Borromeo PH Pinterest Il nome Bianca Carolina Marta racchiude in sé una profonda simbologia.

