È morto il 20enne accoltellato durante una rissa a Ostia Si indaga per droga

Roma, 16 ottobre 2025 – È morto questa sera il 20enne romano accoltellato ieri a Ostia. Il ragazzo sarebbe stato colpito da un fendente alla coscia destra durante una rissa, forse per motivi di droga. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è deceduto all' ospedale San Camillo. Il giovane era stato soccorso in gravi condizioni e sottoposto a un intervento chirirgico d'urgenza. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 di ieri in via Forni, a Nuova Ostia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate, tant’è che i medici del pronto soccorso lo hanno immediatamente trasferito in terapia intensiva, decretando la prognosi riservata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

