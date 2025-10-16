È morto il 19enne accoltellato a Roma poi abbandonato in fin di vita a Ostia Si indaga per droga
Roma, 16 ottobre 2025 – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni che nella tarda serata di ieri era stato accoltellato a Roma e poi abbandonato per strada nella zona di Ostia, tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. Il ragazzo era stato colpito da un fendente alla coscia destra durante una rissa, forse per motivi di droga. Trasportato prima all'ospedale Grassi e poi al San Camillo, era stato operato d'urgenza e si trovava in terapia intensiva, ma la sua situazione era gravissima. È morto oggi intorno alle ore 21. Dalle prime indagini su quanto accaduto sembra che fosse stato coinvolto in una rissa per motivi di droga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
