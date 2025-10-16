È morto Giorgio Temperini storico portiere dell' ospedale di Grosseto
È morto Giorgio Temperini, originario di Acquapendente dove era conosciuto come “Giorgino”. Dal suo paese dell'alto Viterbese si era trasferito in terra di Maremma, dove aveva trovato anche l'amore della sua vita.Aveva 71 anni e ha dedicato gran parte della sua vita all'ospedale Misericordia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
