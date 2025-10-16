Scatta la prevendita per la partita Ancona-Unipomezia in programma domenica al Del Conero. La società dorica misura il gradimento della squadra, dei sei risultati utili consecutivi, del terzo posto in classifica, della miglior difesa del campionato insieme alla capolista Ostiamare, con i biglietti che verranno venduti per l’occasione. Stavolta non ci sarà neanche la scusa del tempo inclemente, visto che le previsioni, almeno per ora, sono più che buone. Circa duemila presenze nella gara d’esordio contro l’Ostiamare, 1800 contro il San Marino, poco meno contro la Recanatese: sono numeri che indicano con quale tiepido entusiasmo sia stato accolto quest’inizio di campionato dei biancorossi sugli spalti dello stadio di Passo Varano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ l’ultimo tassello del mosaico-Maurizi