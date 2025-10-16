È finita nel mirino di una vampira ecco come uscirne
Cara Valeria, ho una collega scorretta e insopportabile. La classica persona che si nutre di competizione. Ed evidentemente ha scelto me come bersaglio anche se la cosa mi lascia alquanto stupita perché in teoria bisognerebbe gareggiare con chi è simile a noi, mentre non riuscirei a immaginare due persone più diverse da noi due. Da tutti i punti di vista: fisicamente, professionalmente, caratterialmente, per quanto riguarda i gusti e i modi di rapportarsi al prossimo. Purtroppo lei è molto più concentrata su di me di quanto io lo sia su di lei. Il che la porta ad osservare ogni cosa mi riguardi in maniera ossessiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
