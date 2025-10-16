La 29enne Pamela Genini colpita a morte dal compagno Gianluca Soncin sul balcone. Lei grida: «Smettila, ho una famiglia», «ti prego, ti prego, ti prego». Lui affonda il coltello nel collo di lei». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«È entrato, ho paura»: Pamela e i 30 minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini. Urlavano al killer: «Cosa stai facendo? Lasciala stare»