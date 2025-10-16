È entrato ho paura | Pamela e i 30 minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini Urlavano al killer | Cosa stai facendo? Lasciala stare
La 29enne Pamela Genini colpita a morte dal compagno Gianluca Soncin sul balcone. Lei grida: «Smettila, ho una famiglia», «ti prego, ti prego, ti prego». Lui affonda il coltello nel collo di lei». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia" L'ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin
L'ultimo messaggio di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere: "Ho paura, ha fatto il doppione delle chiavi ed è entrato, chiama la polizia"