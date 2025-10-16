È Colpa Nostra? — Il capitolo finale della saga su Prime Video
C’è un’emozione particolare nell’attesa di un finale. Quel misto di nostalgia e curiosità che ti spinge a premere play sapendo che, dopo quei titoli di coda, nulla sarà più come prima. Oggi su Prime Video debutta È colpa nostra?, l’ultimo capitolo della trilogia Culpables, tratta dai romanzi di Mercedes Ron, e diventata un vero fenomeno tra i fan del genere romance young adult. Dalla pagina allo schermo: un successo nato su Wattpad. Tutto è iniziato con una storia pubblicata online, semplice e travolgente, firmata da una giovane autrice spagnola che ha saputo parlare ai sentimenti e alle fragilità della sua generazione. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it
«Possono davvero perdonarsi e ripartire da zero, o il destino ha già deciso per loro? » È questa la domanda che accompagna l'attesa per "È colpa nostra? ", il capitolo che chiude la trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron. Dopo un lungo percorso che ha v