Dynamite Collision 15.102025 La strada verso WrestleDream
Benvenuti all’analisi del doppio show AEW andato in onda dalla Cable Dahmer Arena di Kansas City, Missouri. Una puntata speciale di tre ore che unisce Dynamite e Collision in preparazione a WrestleDream di sabato, con importanti sviluppi nella faida tra Darby Allin e Jon Moxley e diversi match di alto livello. Lo show si apre con il video di riepilogo dell’infortunio subito da Kota Ibushi a Collision e del successivo salvataggio da parte di Kenny Omega. Viene anche mostrato il dialogo tra Omega e Jack Perry nel backstage per preparare il match di trios in programma. BACKSTAGE: Renee Paquette conduce un’intervista con la campionessa femminile AEW Kris Statlander e Toni Storm. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
