Dwayne Johnson e Benny Safdie di nuovo insieme per un altro film dal titolo Lizard Music
La prossima collaborazione tra Dwayne Johnson e Benny Safdie, un film intitolato “Lizard Music” (in cui Johnson interpreta un settantenne chiamato “Chicken Man” con una gallina di 111 anni di nome Claudia come sua compagna più vicina), è approdata alla United Artists di Amazon MGM Studios. Safdie è regista e sceneggiatore, basato sull’omonimo romanzo di Daniel Pinkwater. UA e Scott Stuber si sono aggiudicati l’attesissimo progetto in una situazione competitiva. “ Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con lo straordinario talento di Dwayne Johnson, e di lavorare per la prima volta con lo straordinario creatore, sceneggiatore e regista Benny Safdie, su ‘Lizard Music’ “, ha dichiarato Courtenay Valenti, responsabile film, streaming e cinema di Amazon MGM. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
