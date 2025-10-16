Duo violoncello-pianoforte per la stagione dell' Agimus di Padova

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, 12° concerto della 32^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Fantasie Romantiche” del duo violoncello-pianoforte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

