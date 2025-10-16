Due vite una sola parola | AMATA

Nerdpool.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi nelle sale italiane, il nuovo film di Elisa Amoruso, tratto dall’ultimo romanzo Harper Collins di Ilaria Bernardini, Amata. TRAMA. Nunzia è una giovane studentessa che, da Aci Trezza, si è trasferita a Milano per studiare greco e latino e coltivare la passione per le Lettere Classiche del suo defunto padre. Tra un test e un altro, uno di una gravidanza non voluta e dalla paternità incerta. Maddalena è un’ingegnere che da troppo tempo cerca disperatamente di avere un figlio. Ha provato qualsiasi strada e visitato qualsiasi clinica europea, ha sottoposto il suo corpo a cure e iniezioni di ogni tipo, ma nulla ha mai attecchito per più di una manciata di settimane. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

due vite una sola parola amata

© Nerdpool.it - Due vite, una sola parola: AMATA

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due vite per caso - parola a Ragonese e Aronadio - Dopo essere stato in programma all’ultimo festival di Berlino, l’esordio alla regia di Alessandro Aronadio Due vite per caso è stato presentato anche alla stampa italiana. Lo riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Due Vite Sola Parola