Due vite una sola parola | AMATA
Da oggi nelle sale italiane, il nuovo film di Elisa Amoruso, tratto dall’ultimo romanzo Harper Collins di Ilaria Bernardini, Amata. TRAMA. Nunzia è una giovane studentessa che, da Aci Trezza, si è trasferita a Milano per studiare greco e latino e coltivare la passione per le Lettere Classiche del suo defunto padre. Tra un test e un altro, uno di una gravidanza non voluta e dalla paternità incerta. Maddalena è un’ingegnere che da troppo tempo cerca disperatamente di avere un figlio. Ha provato qualsiasi strada e visitato qualsiasi clinica europea, ha sottoposto il suo corpo a cure e iniezioni di ogni tipo, ma nulla ha mai attecchito per più di una manciata di settimane. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le vite perdute, la solitudine nel mondo, la rinuncia alla vendetta: il triplice sacrificio di Israele e la bussola smarrita dall’Occidente. Ogni ostaggio liberato rappresenta l’idea che una sola vita vale l’intera nazione. Israele paga un prezzo altissimo, ma non rinun - facebook.com Vai su Facebook
Due vite per caso - parola a Ragonese e Aronadio - Dopo essere stato in programma all’ultimo festival di Berlino, l’esordio alla regia di Alessandro Aronadio Due vite per caso è stato presentato anche alla stampa italiana. Lo riporta comingsoon.it