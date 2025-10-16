Due tartarughe marine ritrovano il loro habitat l’emozione di 66 bambini

Un’emozione indescrivibile ha pervaso la Riserva marina nazionale di Porto Cesareo la scorsa mattina, quando due esemplari di tartaruga marina Caretta caretta sono state finalmente restituite al loro ambiente naturale. L’atteso evento di liberazione si è svolto nella splendida cornice costiera di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

