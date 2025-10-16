Due matrimoni ma la sposa è una sola | donna denunciata per bigamia a Montecatini Terme
Una donna albanese è stata denunciata a Montecatini Terme (Pistoia) per bigamia: risultava sposata dal 2004 con un italiano a Milano e nel marzo 2025 ha celebrato un secondo matrimonio con un connazionale senza aver divorziato. La polizia le ha bloccato il permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
