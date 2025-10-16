Due Caretta caretta ritrovano il loro habitat davanti agli studenti delle scuole neretine
All'evento, che s'è svolto ieri in località Frascone, nell'Area marina protetta, c'erano piccoli studenti delle scuole di Nardò. Per loro una lezione speciale tenuta dagli esperti del Centro di recupero di Calimera.Qui l'articolo . 🔗 Leggi su Lecceprima.it
