Ducati Scrambler di serie 1.462 km fuoristrada in un giorno | impresa Sabba-Boni
Sulla ghiaia della Tenuta Roverbella, a Pantigliate (MI), Silvio Sabba e Valerio Boni hanno ridefinito la distanza in 24 ore su sterrato con una Ducati Scrambler di serie: 1.462,114 km in 1.158 giri. Un risultato maturato tra imprevisti, cambi di ritmo e decisioni rapide, chiuso ben oltre il traguardo prefissato. Un traguardo oltre ogni aspettativa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
