Droni ucraini su regione di Volgograd

Un massiccio attacco con droni ucraini è stato condotto contro infrastrutture energetiche nella regione russa di Volgograd. Lo riferisce la Tass. A seguito della caduta dei detriti, è scoppiato un incendio nella zona della sottostazione della linea di trasmissione elettrica di Balashovskaya. "Le forze di difesa aerea della Federazione Russa hanno respinto un massiccio attacco da parte di veicoli aerei senza pilota", si afferma.

