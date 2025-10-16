Droni scudo anti-missile 600mila posti di lavoro | così l’Ue prepara la svolta per essere pronta alla guerra entro il 2030
«L’Europa è in battaglia: una battaglia per un continente che resti integro e in pace ». Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva fissato la sfida n° 1 di oggi per l’Ue nel suo discorso sullo stato dell’Unione il mese scorso. Ora la Commissione mette nero su bianco il piano per garantire che l’Ue quella «battaglia» sia davvero in grado di combatterla, e in fretta. Una guerra lacerante forse si è chiusa, quella di Gaza, ma altre ne infuriano nel mondo e una, in particolare, alle porte d’Europa. Non passa notte che l’esercito di Vladimir Putin non bombardi città e infrastrutture in Ucraina, sordo a ogni pressione, negoziato, ultimatum. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
"Putin può attaccarci nei prossimi anni", l'Ue presenta una roadmap per la Difesa. I quattro pilastri del piano elaborato dalla Commissione: iniziativa sui droni, sorveglianza del fianco orientale, scudo aereo e scudo spaziale - facebook.com Vai su Facebook
Droni, scudo anti-missile, 600mila posti di lavoro: così l’Ue prepara la svolta per essere «pronta alla guerra entro il 2030» - X Vai su X
Droni, scudo aereo e spaziale: arriva il Piano della Difesa da 6.800 miliardi della Commissione Ue - Il documento propone quattro progetti faro dell’Unione europea concepiti per accrescere la capacità di deterrenza e garantire la sicurezza collettiva del Continente ... Secondo milanofinanza.it
Droni, scudo aereo e spaziale: la Commissione Ue presenta il piano della difesa. E annuncia spese record: “6.800 miliardi entro il 2035” - Droni, scudo aereo e progetti militari congiunti: la roadmap dell'Ue per colmare le carenze militari entro il 2030 ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Kubilius (UE): “Un Big Bang nella spesa Ue per la Difesa”. Scudo spaziale a metà 2026 - La Tabella di marcia 2030 per la prontezza alla Difesa punta a sorveglianza multi- Da key4biz.it